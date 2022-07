BPOL NRW: In gleich zwei Fällen: Einsatzkräfte der Bundespolizei gebissen

Haltern am See - Dorsten (ots) - Am Donnerstagmorgen (30. Juni) soll ein Unbekannter einem Mann in einem Regionalexpress zwischen Münster und Haltern am See eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Gegen 5:45 Uhr soll ein unbekannter Mann im RE 42 (von Münster nach Mönchengladbach) einen 26-Jährigen mit einer Flasche ...

