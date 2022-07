Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter schlägt 26-Jährigen mit Flasche im RE - Bundespolizei ermittelt

Haltern am See - Dorsten (ots)

Am Donnerstagmorgen (30. Juni) soll ein Unbekannter einem Mann in einem Regionalexpress zwischen Münster und Haltern am See eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der Mann geflüchtet.

Gegen 5:45 Uhr soll ein unbekannter Mann im RE 42 (von Münster nach Mönchengladbach) einen 26-Jährigen mit einer Flasche verletzt haben. Dieser soll dem Geschädigten mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben, so dass der Deutsche schwere Verletzungen erlitt.

Der Unbekannte habe den Zug nach der Tathandlung in Dülmen verlassen und sei geflüchtet.

Der verletzte Dorstener sei gemeinsam mit seinem Begleiter in Haltern am See aus der RE 42 gestiegen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 26-Jährigen aufgrund seiner Gesichtsverletzungen unmittelbar in ein Krankenhaus. Der Mitreisende begleitete den Geschädigten.

Vor Ort stellten die Bundespolizisten einen Mann fest, der den Tatverdächtigen augenscheinlich kannte, jedoch keine Angaben zur Person oder dem Tathergang machen wollte.

Zuvor soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 26-Jährigen aus Dorsten gekommen sein.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den noch Unbekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell