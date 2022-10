Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Nikolaus-Otto Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstagabend (27.10., 20.55 Uhr) gewaltsam Zugang in eine Firma an der Nikolaus-Otto Straße verschafft. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in die Innenräume zu gelangen. Zu dem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell