München (ots) - Der erste Sieg und ein zufriedener Kapitän Moritz Müller, den Bundestrainer Toni Söderholm sehr wichtig in seiner Funktion findet: "Auf dem Eis und in der Kabine." Der 35jährige Müller spielt seine 9. WM, will das 2:1 gegen den Olympia-Dritten Slowakei in den nächsten 2 Spielen gegen ...

mehr