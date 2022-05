Ilvesheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr randalierten zwei Heranwachsende an einer Bushaltestelle in der Ladenburger Straße in Ilvesheim und traten dort unter anderem auch Mülleimer um. Ein vorbeiradelnder Fahrradfahrer sprach die beiden auf ihr Handeln an und wurde von ihnen unmittelbar mit ...

mehr