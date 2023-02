POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Festnahme

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag, den 21.02.2023, verursachte der Fahrer eines Linienbusses in der Straße am Bildstöckel zwei Verkehrsunfälle, setzte seine Fahrt allerdings fort. Der verursachte Schaden an den beiden geparkten Pkw, die der Unfallverursacher beim Vorbeifahren ...

mehr