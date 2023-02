Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus streift geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag, den 21.02.2023, verursachte der Fahrer eines Linienbusses in der Straße am Bildstöckel zwei Verkehrsunfälle, setzte seine Fahrt allerdings fort. Der verursachte Schaden an den beiden geparkten Pkw, die der Unfallverursacher beim Vorbeifahren streifte, beträgt über 5.000 Euro. Obwohl der Fahrer von einer Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, fuhr dieser weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens. Hinweisgeber, die gegen 15 Uhr die Unfälle beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell