Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit Messer unterwegs

Mannheim-Neckarau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:54 Uhr führte eine Streife, in der Lerchenstraße, im Bereich MA- Neckarau, eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 32-jährigen Fahrer eines Pkw Ford frühzeitig eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Im weiteren Verlauf der Kontrollmaßnahmen konnte auch noch in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrzeug-Führer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde bei dem Mann noch ein mitgeführtes Butterfly-Messer festgestellt. Das geführte Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, bei dem verantwortlichen Fahrzeug-Führer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das mitgeführte Messer wurde einbehalten. Der Fahrzeug-Führer muss sich nun hinsichtlich der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

