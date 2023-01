Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg in Holstein

Schwerer Unfall auf der Göhler Straße

Lübeck (ots)

Am frühen Vormittag des 25. Januars (Mittwoch) kam es in der Göhler Straße in Oldenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad, nachdem der PKW links abbiegen wollte. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 07:50 Uhr fuhr ein 17-jähriger Ostholsteiner mit seinem Kleinkraftrad auf der Göhler Straße entlang in Richtung Göhl. Ihm entgegen kam eine 32-jährige Ostholsteinerin in ihrem PKW Ford Focus. Auf Höhe des Einkaufszentrums beabsichtigte sie, nach links auf ein Grundstück zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 17-Jährige landete mit seinem Krad einige Meter weiter auf der Straße. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Ford und auch das Moped wurden erheblich beschädigt. Zeugen sagten aus, dass das Kleinkraftrad eventuell zu schnell gefahren sei. Daraufhin wurde dieses für eine Überprüfung sichergestellt und musste abgeschleppt werden.

Gegen die Ostholsteinerin wird nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Außerdem wird ihr ein Fehler beim Abbiegen vorgeworfen. Inwieweit ein Verstoß bei dem jungen Mann vorliegt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell