Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Travemünde.../ Ungewöhnliche Schiffsladung im Seehafen von Lübeck

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (24. Januar 2023) musste der Hafensicherheitsdienst des Wasserschutzpolizeireviers Lübeck am Skandinavien Kai in Travemünde tätig werden, weil ein 96 t schwerer, selbstfahrender Mobilkran in den Seehafen eingeführt wurde. Aufgrund seines Zustandes war dieser für den Straßenverkehr nicht mehr geeignet. Während der Kontrollen der Wasserschutzpolizei Lübeck im Bereich Güterumschlag / Hafenumschlag stellte diese eine besondere Schiffsladung fest, welche bereits am Sonntag (22. Januar 2023) den Skandinavien Kai erreichte. Es handelte sich um einen Kran, der aus Schweden geliefert wurde. Er sollte eigentlich selbstständig von dort aus weiterbefördert werden. Jedoch befand sich das Kranfahrzeug in einem so desolaten Zustand, dass eine Weiterfahrt von den Beamten der Wasserschutzpolizei nicht zugelassen werden konnte. Aufgrund der starken Beschädigungen an der Windschutzscheibe und an der Bereifung wäre ein Transport auf eigener Achse gar nicht möglich. Zudem liefen Betriebsstoffe an unterschiedlichen Bauteilen aus. Eine erste Schadensbegrenzung unternahm die Lübecker Hafengesellschaft, indem der verunreinigte Bereich mit Ölbindemittel abgestreut wurde. Des Weiteren wurden die zuständige Umweltbehörde und die Ordnungsbehörde über den Fall in Kenntnis gesetzt. Wie der verunfallte Kran jetzt aus dem Hafengebiet gelangt, wird aktuell noch geklärt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell