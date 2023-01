Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Sankt Jürgen

Verkehrsunfall an einer Fahrzeugwaschanlage

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (23. Januar 2023) beobachtete eine Zeugin an einer Waschstraße in der Ratzeburger Allee, wie es zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw gekommen ist. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Am gestrigen Morgen, um 11.15 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Lübecker eine Waschanlage, um seinen Peugeot zu reinigen. Jedoch wählte er in der Anlage nicht die richtige Position, so dass der Waschvorgang nicht beendet werden konnte. Der Lübecker wollte nach hinten rangieren, um seinen Platz zu korrigieren. Dabei übersah er einen weiteren PKW, der bereits vor der Waschanlage auf den nächsten Waschvorgang wartete. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 64-jährigen Frau aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Lübeckers beim Rückwärtsfahren erlitt die Fahrerin des Mercedes leichte Verletzungen. Zudem wurde ihr PKW erheblich am Motorraum beschädigt und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei dem Peugeot entstanden Schäden an der Heckklappe und dem Heckstoßfänger. Der PKW war aber weiterhin fahrbereit.

Die entstandene Schadenssumme beider Fahrzeuge wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Ob es sich um einen Fahrfehler des Lübeckers oder um einen technischen Defekt am PKW handelte, der zum Unfall führte, kann bislang nicht gesagt werden. Die Beamten vom 4. Polizeirevier Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell