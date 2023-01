Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Verdacht der schweren räuberischen Erpressung auf Pizzaservice

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am späten Freitagabend (20.01.) kam es in einer Filiale eines Pizza-Lieferservices in der Krempelsdorfer Allee zu einem Überfall, bei dem der Angestellte unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Der Täter flüchtete unerkannt mit der Beute. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 23:45 Uhr betrat eine männliche Person die Geschäftsräume eines Pizza-Lieferservices in der Krempelsdorfer Allee, ging zielgerichtet auf den allein im Laden befindlichen 21-jährigen Angestellten zu und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Dieser Forderung verlieh der Täter Nachdruck, indem er den Geschädigten mit einer Waffe bedrohte. Nachdem die Aushändigung einer dreistelligen Bargeldsumme erfolgt ist, verließ der Tatverdächtige die Pizzabäckerei in Richtung Stockelsdorfer Straße.

Das Opfer blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen sowie Diensthunden, konnte der Räuber bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.01.) eine dunkel bekleidete Person im jugendlichen bzw. heranwachsenden Alter im Bereich der Stockelsdorfer Straße, Bornhövedstraße, Vorbeckstraße oder Am Spargelhof gesehen? Unter Umständen könnte der junge Mann dadurch aufgefallen sein, dass er während seiner Flucht auffällig lang geschrien haben soll. Sachdienliche Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 entgegengenommen.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell