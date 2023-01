Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Unerlaubte Müllentsorgung von Altreifen

Lübeck (ots)

Am Montag (23.01.) wurde die Polizei über die illegale Ablagerung einer größeren Menge von Altreifen in Dissau informiert. Unbekannte entsorgten diese an zwei unterschiedlichen Stellen im Bereich des Pohnsdorfer Weges. Der Umweltdienst des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers (PABR) Scharbeutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge lagerten bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende (21./22.01.) eine Vielzahl von alten Reifen am Pohnsdorfer Weg in Dissau ab. Ein Teil der Reifen konnte im parallel verlaufenden Straßengraben, ein weiterer in der Clever Au vorgefunden werden.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass die Altreifen mit einem größeren Fahrzeug dorthin transportiert und anschließend zur Entsorgung von der Ladefläche o.ä. abgekippt wurden. Eine vorherige gewerbliche Lagerung ist ebenfalls nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz werden durch den Umweltschutztrupp des PABR Scharbeutz geführt. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Hinweise, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen, werden unter der Rufnummer 04524-70770 oder per E-Mail an scharbeutz.pabr@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Foto: Polizei freigegeben

