Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Baustelle abgeräumt/ Metallrohre gestohlen

Menden (ots)

Eine 73-jährige Mendenerin wurde am Samstag, 27. August, beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Als sie ihre Waren gegen 13.10 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche geöffnet und die Geldbörse darauf gestohlen wurde. Sie erstattete erst am Montag Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte haben sich am Wochenende an der Baustelle an der Unteren Promenade zu schaffen gemacht. Sie zogen die aufgestellten Warnbaken aus den Bodenhülsen und warfen vier in die Hönne. Eine rote Warnleuchte wurde beschädigt. Außerdem entwendeten die Täter Schnurnägel.

Unbekannte haben am Freitag zwischen 9.15 und 10 Uhr Metallrohre von einer Baustelle an der Kirchstraße gestohlen. Zeugen beobachteten, wie zwei männliche Personen durch einen Zaun stiegen und die Rohre in einem Fahrzeug mit serbischem Kennzeichen verluden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell