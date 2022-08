Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Firma/ Diebstahl aus Pkw

Altena (ots)

Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Woche in ein Haus an der Rahmedestraße eingedrungen. Weil wegen der Wärme am Donnerstag eine Balkontür ständig aufstand, könnten die Täter darüber in die Wohnung gelangt sein. Sie durchwühlten einen Schrank und stahlen mehrere Ketten, Ringe und Armbanduhren. Das Opfer bemerkte den Verlust erst am Samstag - nach dem Großputz, so dass für die Polizei keine Spuren mehr zu sichern waren.

Am heutigen Montagmorgen sind Unbekannte in ein Firmengebäude an der Altenaer Straße eingebrochen. Sie warfen ein Fenster ein und konnten so den Griff öffnen. Um 3.38 Uhr löste ein Alarm aus. Als der Inhaber das kaputte Fenster entdeckte, holte er die Polizei. Die umstellte das Gebäude und durchsuchte es - ohne Erfolg.

Ein Pkw-Fahrer aus dem Mühlendorf meldete einen Diebstahl aus seinem Pkw: Der orangefarbene Polo parkte an der Iserlohner Straße. Am Samstag gegen 23 Uhr war noch alles in Ordnung. Am Sonntag gegen 12.30 Uhr bemerkte der Fahrer, dass ihm zwei Schlüsselbunde gestohlen wurden. Einen Halter von einem Fahrradträger fand der Fahrer im Garten eines Mehrfamilienhauses. An einem Haus auf der anderen Seite der Iserlohner Straße wurde zwischen Samstagmorgen, 1 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, die Außenbeleuchtung beschädigt. (cris)

