Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autokorso am 1. Mai verlief störungsfrei

Wesel (ots)

Eine angemeldete Versammlung in Form eines Autokorso setzte sich am Sonntagmittag um 13.30 Uhr Am ENNI-Sportpark in Moers (Rheinkamp) mit 20 teilnehmenden Fahrzeugen in Bewegung. Die Fahrt führte über Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Alpen und Rheinberg und endete am Startpunkt in Moers, gegen 16:00 Uhr mit einer kurzen Abschlusskundgebung. Die Versammlung wurde durch die Polizei begleitet und verlief friedlich und störungsfrei. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

