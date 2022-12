POL-LIP: Bad Salzuflen. Eine Verletzte und ein beschädigtes Verkehrszeichen nach Unfall.

Lippe (ots) - In den letzten Tagen wurden im Kreis Lippe Menschen von vermeintlich Seh- und Sprachbehinderten zum Zwecke einer Spendensammelaktion angesprochen und dabei bestohlen. So wurde einem 89-Jährigen am Dienstagmittag (06.12.2022) gegen 11 Uhr in der Hauptstraße in Leopoldshöhe-Asemissen die Geldbörse ...

mehr