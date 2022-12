Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Lippe (ots)

Am Dienstag (06.12.2022) gegen 08:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Pottenhauser Straße / Lange Straße. Ein 38-jähriger Mann aus Detmold, bei dem auch seine 2-jährige Tochter mit im Wagen saß, bog mit seinem VW im Kreuzungsbereich von der Pottenhauser Straße nach links in die Lange Straße ein. Dabei übersah er augenscheinlich den Citroen eines 82-jährigen Mannes und seiner 76-jährigen Beifahrerin (beide aus Detmold), die auf der Pottenhauser Straße geradeaus fuhren. Die Autos kollidierten im Zuge dessen und waren anschließend nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Eine durch den Unfall entstandene Ölspur wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Beide Männer sowie das Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt.

