Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Drei Diebstähle an und aus Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag (02. - 06.12.2022) wurden in der Otto-Hahn-Straße, dem Domänenweg und der Auguststraße an und aus drei Fahrzeugen unterschiedliche Gegenstände entwendet. Wer in den genannten Bereichen Verdächtiges beobachtet hat, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell