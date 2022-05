Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster Kind bei Unfall leichtverletzt

Klingenmünster (ots)

Am Mittwoch, 18.05.22, gegen 19:40 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall in Klingenmünster ein 10-jähriger Junge leicht verletzt. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Weinstraße aus Richtung Bad Bergzabern und bog nach links in den Totenweg ab. Hierbei übersah die Pkw-Fahrer den entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 10-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte nach ärztlicher Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

