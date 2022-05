Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Kriminalität geht zurück

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Die Kriminalstatistik für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben weist für das Jahr 2021 weniger Straftaten und eine steigende Aufklärungsquote im Vergleich zum Vorjahr aus. Insgesamt ereigneten sich 1.260 Straftaten, was einen Rückgang von 4,7 Prozent (2020: 1.319 Straftaten) entspricht. In 59,8 % (59,4 % in 2020) konnte ein Täter ausfindig und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. So hat die Zahl der gemeldeten Gewalttaten in bestehenden oder ehemaligen Partnerschaften trotz der Corona-Pandemie im Gegensatz zum Bundestrend abgenommen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei Edenkoben 35 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen (2020: 68) Das entspricht einem Rückgang von 51 %. Rückläufig war zudem die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser. Dabei wird in Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) und Tageswohnungseinbruch (TWE) unterschieden. Jeder Einbruch, der in der Zeit zwischen 6 Uhr und 21 Uhr stattfindet, wird als TWE gewertet. Insgesamt ereigneten sich in 2021 sieben TWE`s (18 in 2020) und 14 WED´S (40 in 2020). Dagegen sind die Vermögens- und Fälschungsdelikte gestiegen. Unter diesen Oberbegriff werden u.a. alle Delikte des Betrugs zusammengefasst. Heutzutage sind Kriminelle überwiegend im Internet unterwegs, da in der virtuellen Welt der Betrug unter geringem Entdeckungsrisiko leichter begehbar ist. In 291 Fällen (232 in 2020) wurden Personen Opfer von Betrügereien. Weitere Details zur Kriminalstatistik sind unter https://s.rlp.de/hCMsd abrufbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell