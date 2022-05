Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - PKW verliert Anhänger

Bild-Infos

Download

A65/AS LD-Nord (ots)

Beim Befahren der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe verlor gestern Mittag (17.05.2022, 14.30 Uhr) ein PKW seinen Anhänger, der mit Bauschutt beladen war. Der 28 Jahre alte Autofahrer befand sich noch auf dem Beschleunigungsstreifen, als er bemerkte, dass sich sein Anhänger selbständig machte, anschließend über die gesamte Fahrbahn schleuderte und an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Lediglich am Anhänger und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell