Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gegenstände aus geparktem BMW entwendet - Zeugen gesucht

Plankstadt - Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Sonntag, 22:50 Uhr, entwendeten drei bisher unbekannte jugendliche Täter aus einem in der Stefanienstraße Höhe Hausnr. 6 geparkten BMW mehrere Gegenstände. Dieser war aufgrund eines Defekts nicht verschlossen. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter auch an anderen Fahrzeugen ihr Glück versucht. Einer der Jugendlichen soll mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier in Schwetzingen bittet Zeugen, welche zur Identifizierung der Täter beitragen können, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

