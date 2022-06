Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B445, Mittwoch, 15.06.22, 15:55 Uhr,

KALEFELD(hen) - Am Mittwochnachmittag, befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin aus Tangermünde die B445 aus Richtung Kalefeld kommend in Richtung Echte. In Höhe der Anschlussstelle zur A7 musste die 53-jährige verkehrsbedingt warten. Dieses übersah ein dahinterfahrender 25-jähriger Osteroder mit seinem Pkw und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Eine weitere 38-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Osterode, die hinter dem 25-jährigen fuhr, fuhr anschließend diesem auf. Durch den Zusammenstoß verlor der PKW von dem 25-jährigem Osteroder Kühlwasser. Insgesamt entstanden an den beteiligten Kraftfahrzeugen Schäden in Höhe von ca. 20.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell