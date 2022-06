POL-NOM: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Braunschweiger Straße; Mittwoch, 15.06.2022, 09:15 Uhr NORTHEIM (TH) Zu einem Auffahrunfall eines Motorrades auf einen Pkw ist es am Mittwochmorgen, 15.06.2022, gegen 09:15 Uhr in der Braunschweiger Straße in Langholtensen gekommen. Eine 69-jähr. Northeimerin musste mit ihrem VW Multivan verkehrsbedingt abbremsen, was ein dahinterfahrender Motorradfahrer zu spät bemerkte und mit dem ...

mehr