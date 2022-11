Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde der Bürgermeisterin und des Bezirksdienstes der Polizei

Kamen (ots)

Im November bieten die Bürgermeisterin der Stadt Kamen, Frau Elke Kappen, und der Bezirksbeamte des Bezirks Kamen-Nordost, Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann, eine gemeinsame Bürgersprechstunde an.

Am Dienstag (29.11.2022) haben sie in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr in der "Treffbar", Weststraße 79, ein offenes Ohr für die Nöte, Sorgen, Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger.

