Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna, Holzwickede, Wege aus der Kriminalität finden, Initiative "Kurve kriegen" dient als Wegweiser und feiert einjähriges Jubiläum.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Unna (ots)

Als Symbol für den Neustart der Teilnehmenden an der Initiative "Kurve kriegen", hat das Kurve Kriegen-Team der Kreispolizeibehörde Unna, am 19.11.2022, im Bürgerwald in Holzwickede, einen Baum gepflanzt. "Kurve kriegen", eine kriminalpräventive Initiative der Landesregierung NRW, die kriminalitätsgefährdeten Kindern und Jugendlichen hilft, Wege aus der Kriminalität zu finden, feierte am 01.07.2022 ihr einjähriges Jubiläum bei der Kreispolizeibehörde Unna. Bisher konnten bereits 14 Kinder/Jugendliche samt ihrer Familien und Freunde für den kriminalpräventiven Zweck gewonnen werden. "Die Teilnehmenden und ihre Familien haben sich dazu entschieden, diesen Pfad zu beschreiten. Oft ist es nicht einfach und es dauert seine Zeit. Dieser Pfad soll auf Dauer angelegt sein und auch in der Zukunft bestehen. Nach ersten Erfahrungen im Kreis Unna wirkt die Initiative "Kurve kriegen" und ist, so wie unser gepflanzter Baum, nachhaltig und auf Zukunft angelegt. Genau diese Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung brauchen die derzeitigen und zukünftigen Teilnehmenden der Initiative." , sagt Kriminalhauptkommissarin Simone Droste. Weitere Informationen zum Thema "Kurve kriegen" finden Sie im Internet unter: https://www.kurvekriegen.nrw.de/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell