Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - zwei Schwerverletzte bei Abbiegevorgang

Werne (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 83 jährige Wernerin mit ihrem Fahrzeug die Stockumer Straße aus Richtung Stockum kommend in Fahrtrichtung Werne und beabsichtigte links in den Hansaring abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 38 jährige Wernerin mit ihrem Fahrzeug die Stockumer Straße aus Richtung Werne kommend in Fahrtrichtung Stockum und beabsichtigte ihre Fahrt geradeaus Richtung Stockum fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich übersah die abbiegende Verkehrsteilnehmerin die entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden mittels Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser verbracht und verblieben dort stationär. An beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR und waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen wurden. Für die Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich bis 15:06 Uhr gesperrt und danach für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell