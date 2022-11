Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige nach Juweliereinbruch in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Nach einem Juweliereinbruch in der Nacht zu Mittwoch (16.11.2022) in Unna hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Beschuldigten sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Männer schlugen gegen 1.25 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts am Massener Hellweg, entwendeten diversen Schmuck und flohen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten zivile Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen auf der Massener Bahnhofstraße stellen. Er führte Teile des Diebesgutes mit sich. Nach erfolgter Festnahme wurde der 24-jährige algerische Staatsbürger ins Polizeigewahrsam gebracht. Der andere Mann konnte zunächst unerkannt entkommen.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten allerdings zum flüchtigen Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 20-jährigen algerischen Staatsbürger handelt. Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund durchsuchten Ermittler die Meldeanschrift des Tatverdächtigen in Unna. Hier stellten sie mehrere Beweismittel sicher. Der junge Mann wurde ebenfalls festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurden die Beschuldigten am Donnerstag (17.11.2022) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt - dieser ordnete gegen beide Personen Untersuchungshaft an.

