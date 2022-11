POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Mutter mit Kind

Unna (ots) - Nach einem Juweliereinbruch in der Nacht zu Mittwoch (16.11.2022) in Unna hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Beschuldigten sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Männer schlugen gegen 1.25 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts am Massener Hellweg, entwendeten ...

