Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna-Wohnungseinbruch -Bargeld und Schmuck entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch (23.11.2022) in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hammer Straße ein.

Zwischen 14.40 Uhr und 17.00 Uhr verschafften sie sich Zugang durch ein Fliegengitter zur Haustür und hebelten diese auf. Anschließend durchsuchten sie nahezu alle Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

