POL-UN: Unna - Unfall auf dem Beethovenring - Drei Personen zum Teil schwer verletzt

Selm (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag (20.11.2022) eine Spielhallenangestellte an der Kreisstraße mit einer Schusswaffe bedroht. Gegen kurz vor 1.00 Uhr, als die 35-jährige Angestellte gerade mit einem Verlängerungsstock das vor der Tür angebrachte Rolltor verschließen wollte, drängte ein maskierter Mann sie zurück in die ...

mehr