Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss am späten Freitagabend in Neubrandenburg

Neubrandenburg/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Am Freitag, den 06.05.2022 ereigneten sich im Stadtgebiet von Neubrandenburg zwei Unfälle, bei denen die Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss standen. Zunächst meldeten Bürger gegen 22:55 Uhr den Fahrer eines Pkw VW Passat in der Burgholzstraße in Neubrandenburg. Die Passanten beobachteten, wie dieser gegen mehrere abgeparkten Fahrzeuge fuhr und anschließend die Tatörtlichkeit verließ. Sofort eingesetzte Streifenwagen konnten im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen das Tatfahrzeug aufgreifen. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 50-jährigen Deutschen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,05 Promille. Insgesamt beschädigte der Fahrzeugführer 5 Fahrzeuge und verursachte Sachschaden in Höhe von 15.000,00 Euro. Um 23:35 Uhr wurde den Beamten des PHR Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Dieser ereignete sich auf der neuen Umgehungsstraße Abfahrt Woldegker Straße in Richtung Sponholzer Straße. Der 36-jährige deutsche Unfallverursacher befuhr mit seinem Mercedes die Umgehungsstraße in Richtung Oststadt. In entgegengesetzter Richtung fuhr der 27-Jährige deutsche Hyundaifahrer mit seiner 26-Jährigen Beifahrerin. Der Fahrzeugführer des Mercedes geriet auf Grund von zu hoher Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Hyundai zusammen. Hierbei wurden alle drei Unfallbeteiligten teilweise schwerverletzt. Der Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von 1,49 Promille auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 81.000,00 Euro. Die Umgehungsstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

