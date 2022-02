Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern an Pkw

Idar-Oberstein (ots)

In der Tatzeit vom 17.02.2022, 15 Uhr bis 19.02.2022, 10 Uhr wurden in der Straße "Obere Kirchstraße" in Idar-Oberstein an einem geparkten Pkw am vorderen rechten Reifen die Radmuttern vollständig gelöst und neben den Reifen gelegt. Derzeit bestehen keine Täterhinweise.

Daher wird gebeten, wer sachdienliche Hinweise geben kann oder wichtige Beobachtungen getätigt hat, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer: 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

