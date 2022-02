Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall durch waghalsiges Überholmanöver; Überholer flüchtet von der Unfallstelle

Trierweiler/ Udelfangen (ots)

Am Freitag, 19.02.2022, um 21:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Linkskurve der K7 zwischen Trierweiler und Udelfangen.

Die 20-jährige Fahrerin eines Toyota Auris wurde in Richtung Udelfangen auf der K7 bergab in einer Linkskurve von einem weißen PKW überholt, obwohl bereits ein weiterer dunkler PKW bergauf entgegen kam. Um eine Kollision mit dem überholenden PKW zu vermeiden, wich die Fahrerin des Toyota Auris nach rechts in einen Feldweg aus. Dabei kollidierte der Toyota Auris mit einem bereits am Fahrbahnrand liegenden Mast mit Verkehrszeichen, so dass der Toyota Auris beschädigt wurde.

Der überholende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Schadenshöhe dürfte ca. 2500 EUR betragen.

Der Fahrer, oder die Fahrerin des entgegenkommenden PKW setzte ebenfalls seine Fahrt fort. Die Polizeiinspektion Trier bittet darum, dass der Fahrer, oder die Fahrerin des bergauf entgegenkommenden PKW sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Trier, 0651 9779 5210, meldet.

