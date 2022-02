Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld, Parkplatz Talweiher (ots)

Am 16.02.2022, ca. 17:00 bis 21:00 Uhr, ereignete sich in Birkenfeld auf dem Parkplatz am Talweiherplatz ein Verkehrsunfall. Zur genannten Zeit parkte der Pkw des Geschädigten in Queraufstellung. Während dessen Abwesenheit parkte oder wendete der flüchtige Unfallbeteiligte neben dem Fahrzeug des Geschädigten. Durch das Öffnen der Fahrzeugtür kam es vermutlich zum Unfallschaden.

Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Zum unfallflüchtigen Fahrer und seinem Fahrzeug liegen derzeit keine Hinweise vor.

Wer kann konkrete Hinweise zum Unfallflüchtigen und seinem Fahrzeug geben?

Zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld: Tel.: 06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell