Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich; Fahrerin nur leicht verletzt

Saarburg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der B 407 zwischen Saarburg und Trassem zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr eine 36-jährige Fahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg die B 407 aus Richtung Saarburg kommend in Richtung Trassem. Kurz hinter der Einmündung zum Autohaus Werner kam der Pkw in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Anschluss und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und im Anschluss von Kräften des DRK ins Krankenhaus Saarburg verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Straßenmeisterei Saarburg, das DRK Saarburg, ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Saarburg. Auf der Strecke kam es während der Unfallaufnahme lediglich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

