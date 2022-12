Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf dem Kirchhellener Ring brachen Unbekannte am Mittwoch zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr über ein Schlafzimmerfenster in eine Wohnung ein. Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Zwischen dem vergangenen Sonntag und Dienstagvormittag brachen Unbekannte Täter in eine Gartenlaube Auf dem Beerenkamp ein. Aus der Laube nahmen sie fünf Kettensägen mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch ins Erdgeschoss eines Hauses an der Kurzen Straße. Der Einbruch passierte zwischen Sonntag und Mittwoch. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Gladbeck

Am Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Postallee ein. Sie beschädigten den Schließzylinder und durchsuchten in der Wohnung Schlaf- und Kinderzimmer. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

