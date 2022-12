Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Brand am Marktplatz - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, kam es am Marktplatz zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand ging mutmaßlich von einem Kinderspielzeug aus Kunststoff aus, das vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Spielzeug stand im Kelleraufgang. Durch das Feuer zog Rauch durch weite Teile des Gebäudes. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

In dem Gebäude hielten sich acht Menschen auf, die vorsorglich medizinisch betreut wurden. Verletzt wurde niemand.

Durch das Feuer und den Rauch entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

