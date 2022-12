Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere E-Bikes in Transporter geladen und geflüchtet - Zeugensuche

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruchdiebstahl in den heutigen Morgenstunden geben können.

Gegen fünf Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei. Er beobachtete, wie zwei bislang Unbekannte mehrere Fahrräder in einen Transporter luden und anschließend davon fuhren. Bei den Fahrrädern handelte es sich u.a. auch um E-Bikes, die sie aus einem Geschäft an der Marsstraße holten. Wie viele letztlich entwendet wurden, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Das Transportfahrzeug war nach bisherigen Erkenntnissen silberfarben, vermutlich ein Peugeot. Die Täter flüchteten kurz nach der Entdeckung und fuhren in Richtung B 235 und dann weiter in Richtung Autobahn.

Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Bislang liegen jedoch keine konkreten Hinweise auf die Täter vor. Ins Geschäft gelangten die Täter, indem sie eine Nebentür aufhebelten.

Zeugen, die weitere Angaben machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.

