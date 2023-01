Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht nach Vorfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Vöhringen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Landesstraße 409 zwischen Vöhringen und Heiligenzimmern zu einem Unfall gekommen, in dessen Verlauf der Unfallverursacher geflüchtet ist. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit einem Ford Fiesta auf der L 409 von Vöhringen herkommend in Richtung Heiligenzimmern, als dem Mann ein unbekannter Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Ford-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet der Mann ins Grünbankett und rutschte aufgrund von Schneematsch über die gesamte Fahrbahn, wo er im linksseitigen Grünstreifen zum Stehen kam. Der 46-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ungeachtet des gerade verursachten Unfalls flüchtete der unbekannte Autofahrer ohne anzuhalten in Richtung Vöhringen. An dem Ford entstand nach Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen BMW gehandelt haben könnte. Nun ermitteln die Beamten wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bitten um Hinweise. Wer Angaben zu dem Verursacherfahrzeug oder dem unbekannten Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell