POL-KN: (VS-Schwenningen) Mercedes-Fahrerin prallt beim Ausparken auf dem Penny-Parkplatz gegen anderes Auto und flüchtet

VS-Schwenningen (ots)

Eine Fahrerin eines weißen Mercedes Kombi neueren Modells ist am späten Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf dem Penny-Parkplatz an der Sturmbühlstraße beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen gegenüber abgestellten Mercedes CLK gefahren. Zwar schaute sich die Frau noch kurz den verursachten Schaden an dem anderen Mercedes an, fuhr aber dann einfach davon, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem angefahrenen Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ein Zeuge beobachtet den Unfall und teilte dies den eintreffenden Beamten mit. Bei der geflüchteten Mercedes-Fahrerin soll es sich um eine etwa 30- bis 40-jährige Frau mit blonden Haaren gehandelt haben. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um weitere Hinweise zu der geflüchteten Mercedes-Fahrerin.

