Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Marbach, K 5734) Gegen die Schutzplanken geprallt - 8.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim - Marbach, K 5734, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Mercedes der C-Klasse ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, kurz nach der Abzweigung von der Bundesstraße 33 Richtung Marbach auf der Kreisstraße 5734 nahe Bad Dürrheim passiert ist. Die 23-jährige Fahrerin des Mercedes bog - von Bad Dürrheim kommend - an der Abzweigung nach links in Richtung Marbach ab. Kurz danach kam die Frau nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen die Schutzplanken. Die Fahrerin blieb unverletzt.

