Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer und Frau nach Unfall gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(MH) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht am frühen Mittwochabend in Paderborn-Sennelager suchen wir Zeugen. Gesucht werden besonders der Fahrer eines weißen Mittelklassewagens und eine Frau.

Eine 20-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof unterwegs. Beim Überqueren der Einmündung zur Achsenschmiede wurde sie von der linken Seite eines weißen Fahrzeugs angefahren, das aus Hövelhof kommend nach links in die Straße eingebogen war. Die junge Frau stürzte zu Boden. Der Fahrer des Autos hielt an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Als die Frau dies bejahte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Er soll etwa 40 Jahre alt, schlank und von südländischer Herkunft sein. Eine Brille trug er nicht. Kurze Zeit später habe dann noch eine Frau mit der 20-Jährigen gesprochen und sich ebenfalls nach ihrem Zustand erkundigt. Sie soll braune, mittellange Haare und eine Brille getragen haben und aus Richtung Paderborn-Sennelager gekommen sein. Aufgrund zunehmender Schmerzen begab sich die Geschädigte schließlich doch in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Mittelklassewagens sich ebenso über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden, wie die weitere Frau, die im Anschluss an den Unfall mit der 20-Jährigen Kontakt hatte. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell