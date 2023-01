POL-PB: Zeugen gesucht nach Parkplatz-Unfall

Paderborn (ots) - (MH). Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag (12.01.2023) zwischen 16.30 Uhr und 20.35 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Liboriberg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Zimmer und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte über die ...

