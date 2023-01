POL-PB: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Borchen (ots) - (MH). Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mecklenburger Weg in Borchen bittet die Polizei Paderborn um Zeugenhinweise. Der unbekannte Täter war am Donnerstag (12.01.2023), zwischen 17.00 Uhr und 18.25 Uhr in das Haus eingebrochen. Er durchwühlte mehrere Räume und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben ...

mehr