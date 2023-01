POL-PB: Zeugen nach Einbruch gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Bei einem Einbruch in einen Friseursalon an der Bielefelder Straße haben die Täter in der Nacht zu Mittwoch die Kasse gestohlen. Mit einem Pflasterstein warfen der oder die Täter die Scheibe der Eingangstür des an der Ecke Kaiser-Heinrich-Straße gelegenen Salons ein. Aus dem Laden wurde die Registrierkasse samt Wechselgeld entwendet. Die aufgebrochene Kasse wurde am Mittwochmorgen in einer Ecke auf dem Parkplatz an der Sertürner ...

mehr