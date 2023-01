Polizei Paderborn

POL-PB: Grafitti-Sprayer erwischt

Paderborn (ots)

(md) In der Karlstraße in Paderborn erwischte die Polizei in der vergangenen Nacht (13.01.2023, 00:07 Uhr drei Grafitti-Sprayer auf frischer Tat.

Ein Zeuge meldete der Leitstelle telefonisch, dass Personen die Wand der dortigen Grundschule besprühen würden. Die Täter seien noch auf dem Schulhof.

Als die eingesetzten Beamten sich vom Haupteingang zum Schulhof näherten, trafen sie auf dem dortigen Klettergerüst auf zwei junge Männer und eine Frau. Außerdem lag an dem Klettergerüst eine Spraydose. Vier frische, zum Teil noch feuchte Grafittis in der Größe bis zu einem knappen Quadratmeter waren auf die Fassade gesprüht worden. Die Beamten brachten das Trio zur Identitätsfeststellung auf die Paderborner Wache, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung kommt auf die Täter auch eine Schadensersatzforderung in Höhe von mehreren Tausend Euro zu.

