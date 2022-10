Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei besucht den Kindergarten in Polle

Drei Polizeibeamte des Polizeikommissariats Holzminden machten sich am Montag auf eine ganz besondere Suche nach polizeilichem Nachwuchs. Die Erzieherinnen des Kindergartens in Polle bringen den Kindern aktuell das Thema Polizei als "ihren Freund und Helfer" spielerisch näher. Da war ein Besuch der Uniformträger mit einem Streifenwagen genau richtig. Auch wenn die Mützen noch zu groß sind, waren die Kleinen mit viel Begeisterung dabei, die Polizeibeamten in ihrer Uniform zu beäugen und viele Dinge auszuprobieren. Strahlende Augen gab es auch, als sie in dem Streifenwagen sitzen durften und spannende Geschichten kindlich erzählt bekamen. Natürlich beantworteten die drei Polizeibeamten geduldig jede Frage, die die Kinder und auch die Erzieherinnen stellten. Ein ganz besonderer Besuch, der mit einem schönen Erinnerungsfoto festgehalten wurde.

