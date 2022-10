Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Die Polizei Bad Münder begrüßt ihre neuen Kolleginnen und Kollegen

Hameln (ots)

Zum 01.10.2022 begrüßte das Polizeikommissariat Bad Münder gleich drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem erfolgreichen Studienabschluss an der Polizeiakademie Niedersachsen nun ihren Dienst in der Kurstadt versehen werden. Das gesamte Kommissariat freut sich über die Verstärkung und wünscht den neuen Kolleginnen und Kollegen einen tollen Start in der Polizei. Bereits am vergangenen Montag wurden die neuen Kollegen durch den Inspektionsleiter Matthias Kinzel offiziell in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden begrüßt.

